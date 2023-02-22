«Беспроигрышный вариант»: Алсу продемонстрировала два образа с модными брюками и романтичной блузкой на все случаи жизни

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Беспроигрышный вариант – классика черно-белого. Единственное, когда светлый низ, темный верх, то это больше про академичность, про простоту решения задачи, а когда цвета наоборот, то это про пролетарность, про избирательность.

Я бы порекомендовала формулу темный верх, светлый низ и добавила цвет в аксессуарах. Например, цвет молодой травы, что актуально этой весной, или фуксию. Можно даже вместе. Это не будет лишним. Это также может быть классика, жемчуг или белый, желтый металл, а также их микс.

Все зависит от того, что своим образом хочет сказать Алсу. Если ориентироваться на людей в возрасте, то тут подойдут благородные металлы, жемчуг, а вот если ориентироваться на молодежь, то можно даже пластмассовые украшения использовать яркие и из новых материалов», – поделилась эксперт.