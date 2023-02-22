«Беспроигрышный вариант»: Алсу продемонстрировала два образа с модными брюками и романтичной блузкой на все случаи жизни

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала известной персоной. Певица в свои 39 лет следит за фигурой и не перестает восхищать поклонников своим чувством стиля. На сцене она зачастую предстает в вечерних платьях, а вот в обычной жизни артистка носит как костюмы, так и джинсы. Звезда за неделю до весны решила пополнить гардероб.
Ей приглянулись силуэтные брюки по фигуре с завышенной талией и белая блузка с рюшами. Алсу подчеркнула свои изящные формы. Также она примерила другое сочетание, выбрав уже белые брюки и черную блузку с объемными рюшами. Наряд визуально вытягивал силуэт. Поклонники восхитились ее образами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Беспроигрышный вариант – классика черно-белого. Единственное, когда светлый низ, темный верх, то это больше про академичность, про простоту решения задачи, а когда цвета наоборот, то это про пролетарность, про избирательность.
Я бы порекомендовала формулу темный верх, светлый низ и добавила цвет в аксессуарах. Например, цвет молодой травы, что актуально этой весной, или фуксию. Можно даже вместе. Это не будет лишним. Это также может быть классика, жемчуг или белый, желтый металл, а также их микс.
Все зависит от того, что своим образом хочет сказать Алсу. Если ориентироваться на людей в возрасте, то тут подойдут благородные металлы, жемчуг, а вот если ориентироваться на молодежь, то можно даже пластмассовые украшения использовать яркие и из новых материалов», – поделилась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.