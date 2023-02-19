Стилист Александр Рогов: «Я в своей работе абсолютно импортозаместился»

У известного российского стилиста Александра Рогова спросили об импортозамещении в одежде – смогут ли российские бренды заменить собой ушедшие из РФ западные торговые марки?

«Когда эта повестка только появилась о том, что мы хотим импортозаместить, давайте вместо ушедших теперь будут наши отечественные, я ухмылялся и говорил: «Ребят, это нереально. Это просто невозможно сделать, потому что у нас нет таких объемов, масштабов, у нас нет индустрии в какой-то степени…» А вот сейчас, прошел почти год, я понимаю, что я в своей работе абсолютно импортозаместился», - признался телевизионный стилист в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

«Если раньше мы одевали наших героев для шоу и шли сразу в условные H&M, Zara и еще пару магазинов и на этом заканчивали… Потому что там хороший ассортимент, нормальные цены, и мы даже не смотрели дальше. Сейчас это квест! Мы три дня по всем торговым центрам, по новым магазинам, по русским брендам, с кем-то созваниваешься, говоришь: «Мы видели у вас там в соцсетях юбку в перьях. А можно мы возьмем?» И все лояльные, делают скидки: «Ой, приходите! А давайте вы нам постик, а мы вам сделаем бесплатно». Это реально очень круто, это, правда, работает!»

«Я очень часто себя ловлю на мысли о том, что половина соведущих моих в кадре в русской одежде, герои иногда стоят на финале полностью одетые в русские бренды, за исключением обуви – потому что с обувью сложнее всего. И в целом, очень многие бренды появились, многие бренды расширились. Открываются магазины русских брендов на центральных улицах…»