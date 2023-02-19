55-летняя Николь Кидман сверкнула ножками в маленьком черном платье

Вечером 18 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Art Directors Guild Awards, на которой блистали многие звезды. Особое внимание привлекла к себе 55-летняя Николь Кидман, вышедшая к фотографам в черном платье на одно плечо с высоким разрезом сбоку.

Звезда «Мулен Ружа» сверкала большим золотым колье в форме сердца на груди и стройными ножками, чувствуя себя королевой вечера.

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