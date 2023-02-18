Уже на Wildberries: актер Максим Аверин запустил собственный бренд одежды

В начале 2023 года известный российский актер Максим Аверин запустил собственный бренд одежды Maxim Averin. У него уже есть Telegram-канал и отдельный магазин на портале Wildberries.

«Мы начали с базовых вещей, которые необходимы всем. Все изделия бренда Maxim Averin производятся в России, технологический процесс производства тщательно контролируется», - сообщают создатели новой коллекции.

Пока что в ассортименте бренда только мужские и женские футболки, а также женские рубашки разных фасонов. Цены начинаются от 1000 рублей.