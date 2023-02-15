Два трендовых оттенка 2023: пальто, в каком ультрамодном цвете станет хитом весны

Стилисты назвали два ультрамодных оттенка сезона весна — 2023. Эксперты подсказали, пальто в каких цветах окажутся на пике и возглавят тренды. Тем, кто мечтает обновить весенний гардероб стоит обратить внимание на верхнюю одежду. Особенно на цветовую палитру.

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Одним из самых трендовых оттенков весны станет конфетно-розовый. Пальто в таком цвете будет лучшим дополнением весенних аутфитов. Этот нежный цвет, как подмечают стилисты, в топе модных оттенков 2023 года. Он омолаживает, придает коже сияния, визуально стройнит.

На втором месте песочный оттенок. Он станет идеальной заменой бежевым тонам, которые успели поднадоесть. Песочный — это вечная классика. Самый универсальный цвет и беспроигрышное решение. Пальто в таком оттенке станет идеальным дополнением к любому образу — и вечернему, и дневному. Как говорится: и в пир, и в мир. Сочетать песочное пальто можно с вечерними платьями, джинсами, брюками-дудочками, палаццо, клеш и другими луками. Это бесспорно самый удачный цвет.

По материалам Grazia