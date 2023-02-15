У Джулии Фокс выросли рога из... Это платье надо видеть

33-летняя звезда вышла на подиум показе мод Луиса Де Хавьера (Luis De Javier) в джинсовом платье с бычьими рогами, «растущими» из груди. Это намек на корову и молоко или же что-то дьявольское? Очень хочется спросить Джулию, не загораживают ли ей эти наросты обзор. Шутки в духе «взять быка за рога» тоже принимаются.

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Добавим, что Фокс обожает провокационные наряды. Что ни показ – она обязательно выйдет полуголая или в «платье из фольги», например.