Семь абсолютных трендов, которые возглавят моду в сезоне весна — 2023

В тренде окажется принт омбре — одежда с плавным переходом от одного оттенка к другому.

Многие дизайнеры обратили взоры на такой принт как камуфляж. Одежда в этом стиле будет нарасхват.

Как и наряды с абстрактным пестрым узором в виде листьев, огурцов или капель. Этот принт пришел с Востока.

Стилисты также советуют присмотреться к разноцветной полосатой одежде. Однако тут есть важное уточнение: вертикальные полоски делают фигуру более стройной, а горизонтальные — прибавляют объем.

По материалам sportkp