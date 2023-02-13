Семь абсолютных трендов, которые возглавят моду в сезоне весна — 2023

Стилисты назвали семь главных трендов, которые окажутся на пике популярности весной 2023 года.
Модные эксперты советуют обратить внимание на оптическое искусство — в виде смелых принтов. Хитом сезона станут кардиганы, платья, юбки и рубашки с мелким геометрическим узором.
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Еще один постоянный тренд — клетка. На пике окажется одежда с ярким клетчатым принтом.
Романтичности и легкости любому аутфиту придадут цветочные мотивы — этот тренд снова покорит модниц.
В тренде окажется принт омбре — одежда с плавным переходом от одного оттенка к другому.
Многие дизайнеры обратили взоры на такой принт как камуфляж. Одежда в этом стиле будет нарасхват.
Как и наряды с абстрактным пестрым узором в виде листьев, огурцов или капель. Этот принт пришел с Востока.
Стилисты также советуют присмотреться к разноцветной полосатой одежде. Однако тут есть важное уточнение: вертикальные полоски делают фигуру более стройной, а горизонтальные — прибавляют объем.
По материалам sportkp