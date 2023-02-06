Превратитесь в бабку! Цвета одежды, которые сильно старят

В первую очередь речь идет о черном цвете. Стилист Мелисса Ланд считает, что он подчеркивает мешки под глазами и вены на руках. Поэтому если у вас есть такие особенности, то лучше воздержаться от такого оттенка.

Под вопросом и белый цвет. Он не всегда подчеркивают красоту женщины после 40 лет. Часто может создать эффект «седого человека».

А красный или коралловый, по мнению Мелиссы, подчеркивают несовершенства кожи, пишет The Voice.