Превратитесь в бабку! Цвета одежды, которые сильно старят

Стилисты уверены, что некоторые цветы одежды сильно старят человека. Особенно это касается женщин. Специалисты советуют с умом подходить к выбору гардероба, чтобы не превратить себя в бабку.
В первую очередь речь идет о черном цвете. Стилист Мелисса Ланд считает, что он подчеркивает мешки под глазами и вены на руках. Поэтому если у вас есть такие особенности, то лучше воздержаться от такого оттенка.
Под вопросом и белый цвет. Он не всегда подчеркивают красоту женщины после 40 лет. Часто может создать эффект «седого человека».
А красный или коралловый, по мнению Мелиссы, подчеркивают несовершенства кожи, пишет The Voice.