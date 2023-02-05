«Вытягивает фигуру»: Анна Нетребко щегольнула в белых ботильонах и золотистой юбке с эффектом мерцания

Поклонники восхитились ее аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Образ Анны Нетребко достаточно праздничный, чтобы в нем посетить театр или выставку. Но нет перебора.

Во-первых, хорошо подобраны цвета. Натуральная гамма – бежевый, пудровый, даже золото юбки на этом фоне выглядит сдержано.

Во-вторых, счет отсутствия ярких акцентов, даже при наличии разных цветов, образ смотрится несколько монохромной, а в купе с каблуком вытягивает фигуру, делая ее стройнее и выше.

Замечания у меня тоже есть. Ботильоны режут рост. В данном случае юбка должны заканчиваться там, где начинается обувь. Полоса колготок здесь лишняя.

Второе замечание касается декорированной детали на блузе. Не понял ее значение. Золотой ремень, способный подчеркнуть талию, был бы уместнее», – высказался эксперт.