«Вытягивает фигуру»: Анна Нетребко щегольнула в белых ботильонах и золотистой юбке с эффектом мерцания

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. У нее появилась целая армия поклонников. Многие восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. Артистка собрала коллекцию туфель, шляпок и вечерних платьев. Ей нравится самой составлять образы. В 51 год звезда не стремится к модельным параметрам, но умело корректирует фигуру нарядами.
В последнее время Анна то ездит на гастроли, то оказывается дома в Вене. Но на одном из мероприятий она отметилась в наряде в сливочных тонах. Шелковую блузку она сочетала с золотистой юбкой с эффектом мерцания. Образ дополнили колготки молочного цвета и белые ботильоны с перьями. В ее руках была сумка-клатч.
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Поклонники восхитились ее аутфитом. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Образ Анны Нетребко достаточно праздничный, чтобы в нем посетить театр или выставку. Но нет перебора.
Во-первых, хорошо подобраны цвета. Натуральная гамма – бежевый, пудровый, даже золото юбки на этом фоне выглядит сдержано.
Во-вторых, счет отсутствия ярких акцентов, даже при наличии разных цветов, образ смотрится несколько монохромной, а в купе с каблуком вытягивает фигуру, делая ее стройнее и выше.
Замечания у меня тоже есть. Ботильоны режут рост. В данном случае юбка должны заканчиваться там, где начинается обувь. Полоса колготок здесь лишняя.
Второе замечание касается декорированной детали на блузе. Не понял ее значение. Золотой ремень, способный подчеркнуть талию, был бы уместнее», – высказался эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro