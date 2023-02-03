Подойдет в любом возрасте: стилист дал советы, что носить женщинам весной 2023-го

Стилист назвал вещи, которые будут модными у женщин этой весной. Причем все эти варианты подойдут дамам в любом возрасте.

Как рассказала эксперт по трендам Селена Сафарова, бомберы будут хитом предстоящей весны. Важно лишь понять, какой из них выбрать: объемный вариант лучше носить с прямым или обтягивающим низом. Укороченный бомбер идеально подойдет к модным карго и джинсам-трубам. Еще один вариант модной вещи на весну — мотокуртки.

Среди лидеров стильных вещей останутся кованные тренчи и плащи. Но если хочется чего-то поспокойнее, то стоит присмотреться к кардиганам-халатам.