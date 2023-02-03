Подойдет в любом возрасте: стилист дал советы, что носить женщинам весной 2023-го

Стилист назвал вещи, которые будут модными у женщин этой весной. Причем все эти варианты подойдут дамам в любом возрасте.
Как рассказала эксперт по трендам Селена Сафарова, бомберы будут хитом предстоящей весны. Важно лишь понять, какой из них выбрать: объемный вариант лучше носить с прямым или обтягивающим низом. Укороченный бомбер идеально подойдет к модным карго и джинсам-трубам. Еще один вариант модной вещи на весну — мотокуртки.
Среди лидеров стильных вещей останутся кованные тренчи и плащи. Но если хочется чего-то поспокойнее, то стоит присмотреться к кардиганам-халатам.
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Вещи в стиле этномотивов будут идеально сочетаться с клешами и очками-стрекозами, отдавая дань стилистике 70-х. Самое время оживить даже старую куртку-косуху, пришив к ней бахрому.
Пальто лучше выбирать ярких цветов с приталенным фасоном. В длине скромничать тоже не стоит — она должна быть «в пол». И не стоит упускать из вида кейпы. В сочетании с длинными перчатками они превратят любую женщину в королеву, независимо от возраста. Но важно подобрать к ним хорошую бижутерию.
По материалам сайта «А теперь внимание!».