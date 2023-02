Lamoda: в России в три раза вырос спрос на одежду отечественных брендов

Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам 2022 года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. А среди товаров для красоты в топе - Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и «Лаб Фрагранс».

С момента запуска платформы число отечественных брендов увеличилось на 50%, а их ассортимент вырос на 200% - сегодня это более 9 тысяч товаров. Особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей Москвы — на них пришлась почти половина продаж, по 15% приходится на покупателей из Санкт-Петербурга и Московской области. 8% — пользователи из Краснодарского края, по 3% — из Ростовской и Свердловской областей.