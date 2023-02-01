Lamoda: в России в три раза вырос спрос на одежду отечественных брендов

Ну ушли из России Zara, H&M и прочие западные модные бренды — ну нас что, своей одежды нет?
Так, например, в интернет-магазине Lamoda в 2022 году вырос значительно спрос на одежду и аксессуары российских брендов. Втрое, по сравнению с показателями 2021-го. А на отечественную косметику — на 78%.
«Самой большой популярностью в ассортименте раздела «Шоурум» пользуются платья — их покупал почти каждый пятый (18%). На втором месте оказались брюки (5,5% от всех продаж). За ними — футболки (5,4%). Кроме того, россияне активно приобретают юбки (4,2%) и топы от отечественных производителей (3,9%). Не остались без внимания джинсы, джемперы, нижнее белье и утепленные куртки», — приводят цифры сотрудники Lamoda в материале РИА Новости.
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Отмечается, что в топ-5 самых популярных российских брендов одежды по итогам 2022 года вошли Top Top, 12storeez, Urban Tiger, Belle You и TrendyAngel. В десятке лидеров также оказались I Am Studio, Suara Femme, To Be Blossom, Imocean и Lichi. А среди товаров для красоты в топе - Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium, Lave и «Лаб Фрагранс».
С момента запуска платформы число отечественных брендов увеличилось на 50%, а их ассортимент вырос на 200% - сегодня это более 9 тысяч товаров. Особенно популярны вещи российских дизайнеров у жителей Москвы — на них пришлась почти половина продаж, по 15% приходится на покупателей из Санкт-Петербурга и Московской области. 8% — пользователи из Краснодарского края, по 3% — из Ростовской и Свердловской областей.