Lamoda: в России в три раза вырос спрос на одежду отечественных брендов

Ну ушли из России Zara, H&M и прочие западные модные бренды — ну нас что, своей одежды нет?

Так, например, в интернет-магазине Lamoda в 2022 году вырос значительно спрос на одежду и аксессуары российских брендов. Втрое, по сравнению с показателями 2021-го. А на отечественную косметику — на 78%.

«Самой большой популярностью в ассортименте раздела «Шоурум» пользуются платья — их покупал почти каждый пятый (18%). На втором месте оказались брюки (5,5% от всех продаж). За ними — футболки (5,4%). Кроме того, россияне активно приобретают юбки (4,2%) и топы от отечественных производителей (3,9%). Не остались без внимания джинсы, джемперы, нижнее белье и утепленные куртки», — приводят цифры сотрудники Lamoda в материале РИА Новости.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».