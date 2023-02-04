Самые «хищные» и противоречивые наряды, представленные на Парижской неделе моды

Дизайнеры напридумывали столько интересного и, мягко говоря, провокационного, что если не умереть, то как минимум оцепенеть от таких смелых художественных решений будет совсем не сложно.
Показ коллекции модного дома Schiaparelli стал одним из самых скандальных. Платья от Schiaparelli украсили головами хищников - к счастью, они оказались не настоящими. 37-летней российской топ-модели Ирине Шейк достался наряд с головой льва.
Фото: Global Look Press
Еще одна легенда подиума, 52-летняя англичанка Наоми Кэмпбелл, красовалась в шубе с головой волка.
Фото: Global Look Press
49-летняя канадская топ-модель Шалом Харлоу облачилась в платье, в котором на самом видном месте расположилась пасть снежного леопарда.
Фото: Global Look Press
Эта шляпка от Tony Ward вряд ли спасет от дождя, зато поможет звездам остаться неузнанными.
Фото: Global Look Press
Похоже, американская рэп-исполнительница Доджа Кэт когда-то мечтала сняться в клипе Богдана Титомира «Девочка в красном».
Фото: Global Look Press
Индийский модельер Рахул Мишра уверен, что придуманный им костюм медузы может быть очень практичным - например, во время отдыха на Гоа.
Фото: Global Look Press
В Париже красивые девушки - на вес золота!
Фото: Global Look Press
Данный ансамбль от Schiaparelli подойдет всем, кто не слишком уверен в своей привлекательности.