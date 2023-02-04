Самые «хищные» и противоречивые наряды, представленные на Парижской неделе моды

Дизайнеры напридумывали столько интересного и, мягко говоря, провокационного, что если не умереть, то как минимум оцепенеть от таких смелых художественных решений будет совсем не сложно.

Показ коллекции модного дома Schiaparelli стал одним из самых скандальных. Платья от Schiaparelli украсили головами хищников - к счастью, они оказались не настоящими. 37-летней российской топ-модели Ирине Шейк достался наряд с головой льва.