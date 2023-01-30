Остальное можно смело выбрасывать: назван самый модный камбэк сезона — тренды формируют 2010-е

Известный журналист Надежда Стрелец в своем телеграм-канале публикует новости о моде. Она следит за современными трендами и держит в курсе свою аудиторию.
По словам Надежды Стрелец, в тренде сейчас уже не нулевые года 21 века, а 2010-е. Самым главным модным камбэком считаются меховые наушники, или, как их тогда называли, «маффсы».
Надевая наушники, важно соблюдать два правила — уместность и сочетание с другой одеждой.
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Меховые наушники снова в тренде. Фото: соцсети
«Сегодня актуальны минималистичные наушники: однотонные, светлых оттенков, не очень пушистые. Если вы из тех, кто не переносит шапку, то наушники на умеренно холодную погоду — это выход. Они хорошо смотрятся и с пуховиком, и с дубленкой. Но не с шубой. Во-первых, мех + мех = не всегда удачное сочетание, а во-вторых, у наушников больше спортивный вайб», — написала Надежда Стрелец.
По материалам канала «Стрелец-Молодец».