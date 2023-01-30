Остальное можно смело выбрасывать: назван самый модный камбэк сезона — тренды формируют 2010-е

Известный журналист Надежда Стрелец в своем телеграм-канале публикует новости о моде. Она следит за современными трендами и держит в курсе свою аудиторию.

По словам Надежды Стрелец, в тренде сейчас уже не нулевые года 21 века, а 2010-е. Самым главным модным камбэком считаются меховые наушники, или, как их тогда называли, «маффсы».

Надевая наушники, важно соблюдать два правила — уместность и сочетание с другой одеждой.

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