Поддержала главный тренд осени: Ирина Шейк щегольнула остромодном плаще из лаковой кожи на прогулке в Париже

Ирина Шейк уже много лет покоряет подиумы. Российская красавица завоевала любовь многих модельеров. И даже в 37 лет она остается в топе лучших в своем деле. Недавно Ирина приехала во Францию. Она активно участвует в показах. Звезда дефилировала в платье с головой льва Schiaparelli, а на подиуме у Mugler затмила всех в мини.
Но также Ирина находит время для прогулок по Парижу. Она облачилась в плащ из глянцевой ткани с поясом и черных колготках. Наряд также дополняла обувь на шпильке. Модель сделала минималистичный макияж и распустила волосы. Она позировала на улицах города, словно кадры попадут в журнал.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Я думаю, что Ирина, как представитель модной тусовки, неплохо разбирается в тенденциях. Это видно и по ее гардеробу. Данный образ, конечно, в топе. В нем виден один из глобальных трендов последних лет – возращение в моду эстетики 90-х годов прошлого века. Это часто видим на подиуме.
Здесь можно провести параллели с культовым фильмом «Матрица». И образ Тринити из этой картины, которая была возлюбленной главного героя, покорил модные сердца. Эти отголоски звучат и в тенденциях сегодняшнего дня. Поэтому лаковая кожа, удлиненные плащи совместно с прилегающими силуэтами брюк, топов или юбок дают отсыл к этой эстетики.
Это модный тренд. Надо понимать, что лаковая кожа не для повседневной или офисной кожи. Такие варианты наряда уместны будут для более темного времени суток. В таком плаще можно пойти на дискотеку, в ночной клуб или на презентацию чего-то модного. Этот образ достаточно провокационный. У Ирины все хорошо с целостностью образа. Такие плащи будут особенно хорошо на высоких девушках», – высказалась эксперт.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro