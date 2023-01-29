Поддержала главный тренд осени: Ирина Шейк щегольнула остромодном плаще из лаковой кожи на прогулке в Париже

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Я думаю, что Ирина, как представитель модной тусовки, неплохо разбирается в тенденциях. Это видно и по ее гардеробу. Данный образ, конечно, в топе. В нем виден один из глобальных трендов последних лет – возращение в моду эстетики 90-х годов прошлого века. Это часто видим на подиуме.

Здесь можно провести параллели с культовым фильмом «Матрица». И образ Тринити из этой картины, которая была возлюбленной главного героя, покорил модные сердца. Эти отголоски звучат и в тенденциях сегодняшнего дня. Поэтому лаковая кожа, удлиненные плащи совместно с прилегающими силуэтами брюк, топов или юбок дают отсыл к этой эстетики.

Это модный тренд. Надо понимать, что лаковая кожа не для повседневной или офисной кожи. Такие варианты наряда уместны будут для более темного времени суток. В таком плаще можно пойти на дискотеку, в ночной клуб или на презентацию чего-то модного. Этот образ достаточно провокационный. У Ирины все хорошо с целостностью образа. Такие плащи будут особенно хорошо на высоких девушках», – высказалась эксперт.