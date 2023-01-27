«Проблемы с каблуками»: модный дом Valentino оправдался после падения модели на его показе

«Каждый сезон у Valentino возникают проблемы с каблуками», - подписал ролик его автор.

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На фоне растущей критики итальянский модный дом поспешил сделать официальное заявление, чтобы оправдаться в этом инциденте.

«Дом Valentino заботится о безопасности и благополучии талантливых мужчин и женщин, нанятых для дефиле на подиумах, — цитирует модельеров издание New York Post. - Модели могли практиковаться в обуви, им предлагали альтернативный выбор обуви, чтобы обеспечить комфорт во время показа».

То есть, получается, Макменами сама виновата? А вы говорите, у моделей простая работа.