«Проблемы с каблуками»: модный дом Valentino оправдался после падения модели на его показе

Парижская неделя моды 2023 года обернулась для бренда Valentino фееричным падением.
В Twitter стало вирусным видео, как на показе новой коллекции от 25 января на подиуме падает с каблуков 56-летняя модель Кристен Макменами. Манекенщица сначала оступилась, наклонилась, потом сделала шаг и окончательно рухнула. Зрители бросились ей помогать, но она нервно сняла туфли и самостоятельно закончила проход, держа предательскую обувь в руках.
«Каждый сезон у Valentino возникают проблемы с каблуками», - подписал ролик его автор.
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На фоне растущей критики итальянский модный дом поспешил сделать официальное заявление, чтобы оправдаться в этом инциденте.
«Дом Valentino заботится о безопасности и благополучии талантливых мужчин и женщин, нанятых для дефиле на подиумах, — цитирует модельеров издание New York Post. - Модели могли практиковаться в обуви, им предлагали альтернативный выбор обуви, чтобы обеспечить комфорт во время показа».
То есть, получается, Макменами сама виновата? А вы говорите, у моделей простая работа.