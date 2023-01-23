«Трендам она следует»: Лера Кудрявцева в брюках палаццо и блузке с бантом появилась на работе после отпуска

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что следит за внешностью, так как регулярно оказывается в кадре. Блондинка в свой 51 год может похвастаться стройной фигурой. Однако за время праздников, а также отпуска в Омане она успела поправиться.
Однако на днях Лера вернулась к съемкам. Для такого случая стилисты подобрали для нее красный костюм с брюками палаццо и жилеткой. Лук дополнила блузка с бантом и лодочки в тон. Телеведущая ловко скрыла набранные килограммы, а брюки визуально прибавили ей рост. Кудрявцева снова восхитила публику своим нарядом.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Леру Кудрявцеву, несмотря на все старания, невозможно назвать иконой стиля. Вроде и трендам она следует, и силуэты выбирает правильно, но чего-то не хватает. Не хватает своего взгляда на современную моду, некого переосмысления и интерпретации с помощью образов.
Из-за этого большинство ее образов, как и этот, выглядят посредственно. В целом в нем нет ошибок: костюмы-тройки и костюмы-двойки актуальны, блуза базовая, с акцентным бантом. Но почему не хочется аплодировать? Потому что нет собственного я.
Маленькая ремарка. Я бы все же рискнул и сделал тотал ред. Но рубашку выбрал классическую из хлопка, с теплым подтоном, но менее яркую по оттенку. Это спасло бы ситуацию», – высказался эксперт.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro