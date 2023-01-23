«Трендам она следует»: Лера Кудрявцева в брюках палаццо и блузке с бантом появилась на работе после отпуска

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Леру Кудрявцеву, несмотря на все старания, невозможно назвать иконой стиля. Вроде и трендам она следует, и силуэты выбирает правильно, но чего-то не хватает. Не хватает своего взгляда на современную моду, некого переосмысления и интерпретации с помощью образов.

Из-за этого большинство ее образов, как и этот, выглядят посредственно. В целом в нем нет ошибок: костюмы-тройки и костюмы-двойки актуальны, блуза базовая, с акцентным бантом. Но почему не хочется аплодировать? Потому что нет собственного я.

Маленькая ремарка. Я бы все же рискнул и сделал тотал ред. Но рубашку выбрал классическую из хлопка, с теплым подтоном, но менее яркую по оттенку. Это спасло бы ситуацию», – высказался эксперт.