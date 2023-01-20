«Мех придает женщине статус»: Бузова щегольнула в натуральной шубке карамельного цвета и кожаных брюках

Ольга Бузова остается одной из самых успешных персон в России. Она ведет передачи и дает концерты. Бывшая звезда телестройки не скрывает, что хорошо зарабатывает. Блондинка зачастую покупает люксовые вещи. Она любит туфли сумочки. Каждый год на день рождения звезда получает десятки пакетов с подарками из ЦУМа.
На этот раз Ольга накануне своего дня рождения щегольнула в шубке из натурального меха цвета карамели. Лук дополнили кожаные брюки-дудочки и остроносые сапожки. Артистка взяла с собой сумку с принтом. Бузова распустила длинные волосы. Она была в предвкушении поездки в Минск, где решила отметить 37-летие.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали наряд неудачным. Ко всему прочему, шубы из натурального меха уже редко носят. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«На данный момент шубы из натурального меха признаны антитрендом. Многие мировые дизайнеры выступают против жестокого обращения с животными и отказываются от использования шкур. Однако, несмотря на все «плюсы» искусственно меха, он проигрывает натуральному по эстетике: и визуал, и ощущения. Например, тот же Карл Лагерфельд не пошел на отказ от натурального меха.
Поэтому Ольга демонстрирует антитренд, но стоит сказать, что шубка выглядит солидно. Конечно, натуральный мех придает женщине статус.
В целом образ несколько провинциальный, так как в нем всего много. Золотые ручки на сумке с неактуальной логоманией, браслеты, кольца, подвеска на телефоне с блестящим чехлом, плюсом кожаные брюки. Кожа в тренде, но если смотреть целостно, получается изобилие деталей, фактур, трендов и антитрендов в одном месте.
Раньше про такие образы говорили «надела все лучшее сразу». В эпоху минимализма выглядит не очень», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro