«Мех придает женщине статус»: Бузова щегольнула в натуральной шубке карамельного цвета и кожаных брюках

Поклонники посчитали наряд неудачным. Ко всему прочему, шубы из натурального меха уже редко носят. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«На данный момент шубы из натурального меха признаны антитрендом. Многие мировые дизайнеры выступают против жестокого обращения с животными и отказываются от использования шкур. Однако, несмотря на все «плюсы» искусственно меха, он проигрывает натуральному по эстетике: и визуал, и ощущения. Например, тот же Карл Лагерфельд не пошел на отказ от натурального меха.

Поэтому Ольга демонстрирует антитренд, но стоит сказать, что шубка выглядит солидно. Конечно, натуральный мех придает женщине статус.

В целом образ несколько провинциальный, так как в нем всего много. Золотые ручки на сумке с неактуальной логоманией, браслеты, кольца, подвеска на телефоне с блестящим чехлом, плюсом кожаные брюки. Кожа в тренде, но если смотреть целостно, получается изобилие деталей, фактур, трендов и антитрендов в одном месте.

Раньше про такие образы говорили «надела все лучшее сразу». В эпоху минимализма выглядит не очень», – высказался эксперт.