Аня Тейлор-Джой показала ножки в платье-сеточке со стразами от Dior

Мир смотрит на 26-летнюю актрису Аню Тейлор-Джой как на новую икону стиля.

15 января девушка блистала на церемонии награждения Critics Choice Awards 2023 в Лос-Анджелесе. Она пришла на вечеринку со своим бойфрендом Малкольмом Макреем и сверкнула фигуркой в платье-сеточке, сделав акцент на ножки.