Аня Тейлор-Джой показала ножки в платье-сеточке со стразами от Dior

Мир смотрит на 26-летнюю актрису Аню Тейлор-Джой как на новую икону стиля.
15 января девушка блистала на церемонии награждения Critics Choice Awards 2023 в Лос-Анджелесе. Она пришла на вечеринку со своим бойфрендом Малкольмом Макреем и сверкнула фигуркой в платье-сеточке, сделав акцент на ножки.
Аня Тейлор-Джой на церемонии Critics Choice Awards 2023. Фото: Global Look Press
К вашему сведению, на Ане платье Dior, украшенное стразами, драгоценности Tiffany & Co. и каблуки Jimmy Choo.
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