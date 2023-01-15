«Тренд – прозрачность»: Дженнифер Лопес в брюках палаццо и невесомом платье-рубашке выгодно подала фигуру

Дженнифер Лопес уже давно стала знаменитой на весь мир. Она не только записывает песни, устраивает целые шоу, но и снимается в кино. Артистка в прошлом году вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась много лет спустя. Теперь пара часто вместе выходит в свет. А звезда даже в 53 года не перестает наряжаться.
Примечательно, что на днях Лопес поделилась новыми фото. Она предстала в белоснежном костюме с брюками палаццо и невесомой рубашкой в виде платья. Наряд дополняли золотой ремень и босоножки на платформе. Волосы певица собрала, открыв шею. Нюдовый макияж подчеркнул ее природную красоту.
«Хороший день для белой свадьбы», – заявила она.
Поклонники восхитились образом Дженнифер. Ее осыпали комплиментами.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro лук звезды оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Дженнифер Лопес однозначно является трендовым, несмотря на то, что состоит из базовых единиц. Это костюм с брюками палаццо и жакетом. Плюс еще один тренд – прозрачность.
Платье-рубашка у нее в прозрачном варианте. И супернеобходимая деталь в этом комплекте это очень высокая платформа, которая скрыта за широкой брючиной. Она добавляет несколько сантиметров в росте, так как певица не обладает высоким ростом.
Плюс цветовая вертикаль. Многослойность делит силуэт, как правильно, на горизонтали и уменьшает рост. Но тут правильное решение – монохромность в белом цвете. Сама прическа с челкой пополам тоже дает дополнительную вертикаль. Все модно и грамотно составлено. Фигура и рост здесь подаются очень грамотно», – высказалась эксперт.
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.