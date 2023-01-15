«Тренд – прозрачность»: Дженнифер Лопес в брюках палаццо и невесомом платье-рубашке выгодно подала фигуру

Для сайта Teleprogramma.pro лук звезды оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Дженнифер Лопес однозначно является трендовым, несмотря на то, что состоит из базовых единиц. Это костюм с брюками палаццо и жакетом. Плюс еще один тренд – прозрачность.

Платье-рубашка у нее в прозрачном варианте. И супернеобходимая деталь в этом комплекте это очень высокая платформа, которая скрыта за широкой брючиной. Она добавляет несколько сантиметров в росте, так как певица не обладает высоким ростом.

Плюс цветовая вертикаль. Многослойность делит силуэт, как правильно, на горизонтали и уменьшает рост. Но тут правильное решение – монохромность в белом цвете. Сама прическа с челкой пополам тоже дает дополнительную вертикаль. Все модно и грамотно составлено. Фигура и рост здесь подаются очень грамотно», – высказалась эксперт.