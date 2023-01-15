«Тренд – прозрачность»: Дженнифер Лопес в брюках палаццо и невесомом платье-рубашке выгодно подала фигуру

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото:  соцсети звезды

Певица поделилась кадром, сделанным на свадьбе. Она выбрала монохромный лук для такого случая. Звезда восхитила поклонников.

Дженнифер Лопес уже давно стала знаменитой на весь мир. Она не только записывает песни, устраивает целые шоу, но и снимается в кино. Артистка в прошлом году вышла замуж за Бена Аффлека, с которым воссоединилась много лет спустя. Теперь пара часто вместе выходит в свет. А звезда даже в 53 года не перестает наряжаться.

Примечательно, что на днях Лопес поделилась новыми фото. Она предстала в белоснежном костюме с брюками палаццо и невесомой рубашкой в виде платья. Наряд дополняли золотой ремень и босоножки на платформе. Волосы певица собрала, открыв шею.  Нюдовый макияж подчеркнул ее природную красоту.

«Хороший день для белой свадьбы», – заявила она.

Поклонники восхитились образом Дженнифер. Ее осыпали комплиментами.

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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Для сайта Teleprogramma.pro лук звезды оценила имидж-стилист Алсу Арна. 

«Образ Дженнифер Лопес однозначно является трендовым, несмотря на то, что состоит из базовых единиц. Это костюм с брюками палаццо и жакетом. Плюс еще один тренд – прозрачность.

Платье-рубашка у нее в прозрачном варианте. И супернеобходимая деталь в этом комплекте это очень высокая платформа, которая скрыта за широкой брючиной. Она добавляет несколько сантиметров в росте, так как певица не обладает высоким ростом. 

Плюс цветовая вертикаль. Многослойность делит силуэт, как правильно, на горизонтали и уменьшает рост. Но тут правильное решение – монохромность в белом цвете. Сама прическа с челкой пополам тоже дает дополнительную вертикаль. Все модно и грамотно составлено. Фигура и рост здесь подаются очень грамотно», – высказалась эксперт.

 

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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