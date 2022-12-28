В чем встречать Новый год — важные советы от Александра Васильева

Говоря о стиле, Васильев добавил, что и замыкаться на платьях не стоит. Если вам нравится свитер оверсайз, то можно надеть и его в праздничную ночь.

«Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов. В первую очередь вы одеваетесь для себя», — отметил Васильев.

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