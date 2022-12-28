Не зеленый: Александр Васильев назвал главный цвет 2023 года

Главный историк моды Александр Васильев заявил, что главным цветом 2023 года станет вовсе не зеленый, о чем говорят многие стилисты, а бордовый. По его словам, в одежде таких оттенков нужно встречать Новый год.

«Нотки роскоши внесет благородный белый, но главное — правильно сочетать его оттенки в образе», - заявил он.

Васильев также добавил, что в новогоднюю ночь блондинкам можно надеть и синие тона. По его словам, это тоже цвет стихии символа года - Черного Водяного Кролика.

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