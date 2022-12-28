Скрыла изъяны фигуры: Лера Кудрявцева в силуэтном платье-футляре с модными рукавами отметилась на съемках

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что в 51 год молодо выглядит. Она продолжает вести передачи и концерты. Блондинка при этом растит дочку Марию.
В декабре у артистки особенно много работы. Зачастую на публике она появляется в вечерних платьях. Звезда не скрывает, что стилисты подбирают ей образы.
Примечательно, что на днях Лера поделилась кадрами из гримерки. Она приготовилась к съемкам. телеведущая нарядилась в черное силуэтное платье-футляре с пышными атласными рукавами цвета фуксии. Наряд с модными деталями подчеркнул ее талию и выгодно скрыл изъяны фигуры. Лук дополнили черные лодочки.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились образом Кудрявцевой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Образ в драматичном стиле, яркий, агрессивный, привлекающий внимание. Сочетание черного и розового устоявшееся наравне с черным и красным. Оно достаточно контрастное, но на мой взгляд в данном образе плохо обыграно. Не хватает интересных элементов, которые бы играли с рукавами: перемычка на туфлях, сумочка.
Может стоило вообще отказаться от контрастного рукава и выбрать розовые перчатки. В общем задумка неплохая, особенно учитывая, что профессия Леры требует театральности, но получилось недоделано», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro