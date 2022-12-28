Скрыла изъяны фигуры: Лера Кудрявцева в силуэтном платье-футляре с модными рукавами отметилась на съемках

Лера Кудрявцева может похвастаться тем, что в 51 год молодо выглядит. Она продолжает вести передачи и концерты. Блондинка при этом растит дочку Марию.

В декабре у артистки особенно много работы. Зачастую на публике она появляется в вечерних платьях. Звезда не скрывает, что стилисты подбирают ей образы.