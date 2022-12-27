Стильный монохром: Бородина в мерцающем платье с жакетом и ботинках на массивной подошве подчеркнула тонкие лодыжки

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она привыкла к тому, что должна всегда выглядеть идеально. Ксения покупает дорогостоящие наряды и украшения. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще выходить в свет и наряжаться. Недавно звезда с размахом отметила семилетие дочки Теоны.
А вот Новый год Бородина решила встретить в теплых краях. Перед отъездом телеведущая успела посидеть в ресторане с подругами. Для такого случая она облачилась в монохромный образ. Мерцающее платье с пайетками телеведущая сочетала с лаконичным жакетом, колготками и ботинками на массивной подошве. Она сделала аккуратную укладку, завершив образ.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«При первом взгляде образ кажется гармоничным и целостным. Те, кто одеваются в черный цвет, редко ошибаются. Существует такое мнение. Но есть моменты, на которые хочется обратить внимание. Мне нравится жакет. Он классический, а с другой стороны у него интересная спортивная застежка, которая делает его более трендовым, более молодежным и менее скучным.
Ксения сочетает его с платьем в пайетках. Это дает образу контрастности. Если вы одеваетесь монохромно, то делайте акцент на разнообразность фактур. С этим Ксения справилась. И она подбирает к наряду достаточно массивные ботинки на широкой подошве. Это тоже дает образу более модное звучание.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Что меня смущает в этом образе? Есть ощущение, что жакет не ее размера. Мы знаем случаи, когда девушки надевают жакет оверсайз, который словно с мужского плеча.
Но здесь однозначно не тот случай, потому что линия плеча на жакете сидит правильно, талия находится там, где надо. А вот низ жакета ниже середины бедра. В сочетании с длинной платья смотрится не пропорционально.
Нужно было отказаться от акцентирования талии, чтобы жакет смотрелся мужским пижаком. Плюс массивная обувь. Да, это тренд. Но не любой тренд можно применять на себя. Ксения очень хрупкая, у нее изящные ноги, тонкие лодыжки.
Такая обувь смотрится непропорционально тяжелой. Можно использовать обувь на толстой подошве, но все таки должны быть соблюдены пропорции.
За идею можно поставить пятерку, но за исполнение – Ксения все таки не дотянула до такой оценки», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro