Стильный монохром: Бородина в мерцающем платье с жакетом и ботинках на массивной подошве подчеркнула тонкие лодыжки

Что меня смущает в этом образе? Есть ощущение, что жакет не ее размера. Мы знаем случаи, когда девушки надевают жакет оверсайз, который словно с мужского плеча.

Но здесь однозначно не тот случай, потому что линия плеча на жакете сидит правильно, талия находится там, где надо. А вот низ жакета ниже середины бедра. В сочетании с длинной платья смотрится не пропорционально.

Нужно было отказаться от акцентирования талии, чтобы жакет смотрелся мужским пижаком. Плюс массивная обувь. Да, это тренд. Но не любой тренд можно применять на себя. Ксения очень хрупкая, у нее изящные ноги, тонкие лодыжки.

Такая обувь смотрится непропорционально тяжелой. Можно использовать обувь на толстой подошве, но все таки должны быть соблюдены пропорции.

За идею можно поставить пятерку, но за исполнение – Ксения все таки не дотянула до такой оценки», – высказалась эксперт.