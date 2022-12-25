Кайли Дженнер с дочерью нарядились на Рождество в одном образе от Mugler

В канун Рождества известная модель и магнат в бьюти-сфере Кайли Дженнер нарядилась на семейную вечеринку в одном стиле со своей дочерью Сторми. 25-летняя мама и 4-летняя малышка предстали на видео в социальной сети в платьях бренда Mugler.
Наряды телесных тонов украшены драматичным черным кружевом. Кайли сверкнула глубоким декольте и высоким разрезом спереди. Ее дочь отметилась пышной юбкой и открытыми плечами.
Кайли Дженнер в платье Mugler. Фото: соцсети
Это не первый раз, когда Дженнер наряжается с наследницей в одном стиле. На Хеллоуин он были «белыми ангелочками».
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Напомним, в начале 2022 года модель и телезвезда родила сына и уже несколько месяцев строит интригу вокруг имени, которым она его назвала.