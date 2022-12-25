Кайли Дженнер с дочерью нарядились на Рождество в одном образе от Mugler

В канун Рождества известная модель и магнат в бьюти-сфере Кайли Дженнер нарядилась на семейную вечеринку в одном стиле со своей дочерью Сторми. 25-летняя мама и 4-летняя малышка предстали на видео в социальной сети в платьях бренда Mugler.

Наряды телесных тонов украшены драматичным черным кружевом. Кайли сверкнула глубоким декольте и высоким разрезом спереди. Ее дочь отметилась пышной юбкой и открытыми плечами.