«Красивый фэшн-образ»: Алина Загитова показала, как супертрендово носить маленькое атласное платье розового цвета

А на днях Алина пришла на вечеринку в честь дня рождения журнала Hello. Для красной дорожки она выбрала нежно-розовое атласное мини-платье с цветочным декором в области декольте. Лук она дополнила черным колготками и туфлями Versace. На ее руках были перчатки в тон обуви, а на голове красовалась корона.

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