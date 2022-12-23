«Красивый фэшн-образ»: Алина Загитова показала, как супертрендово носить маленькое атласное платье розового цвета

Алина Загитова добилась больших высот в фигурном катании. Она завоевала большое количество наград и стала единственной в истории России фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Теперь она ведет шоу «Ледниковый период», дружит со звездами и все чаще посещает светские рауты.
А на днях Алина пришла на вечеринку в честь дня рождения журнала Hello. Для красной дорожки она выбрала нежно-розовое атласное мини-платье с цветочным декором в области декольте. Лук она дополнила черным колготками и туфлями Versace. На ее руках были перчатки в тон обуви, а на голове красовалась корона.
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Алина Загитова. Фото: соцсети звезды
Ранее за похожий образ раскритиковали Регину Тодоренко. Пользователи Сети считают, что черные колготки не сочетают со светлыми нарядами. А вот для сайта Teleprogramma.pro лук Загитовой оценил модельер Наз Маер.
«На Алине красивый фэшн-образ. Он совсем непригоден для жизни, даже при разборе на составные части. Это яркий лук, созданный для громкого мероприятия.
Здесь все трендовое, а игра с аксессуарами просто потрясающая! Перчатки играют с туфлями, туфли с серьгами, серьги с короной!
Цвет платья добавляет свежести. Просто черное было бы не так удачно, даже мрачно. Здесь же цвет, нежность, молодость, жизнь! Достойно подражания», – высказался эксперт.
Алина Загитова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro