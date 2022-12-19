«Бохо-шик сейчас в тренде»: Анна Нетребко в вязаной юбке с узором и меховых варежках отметилась в Париже

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Оперная дива в женственном наряде отметилась во Франции. Ее лук оценила стилист Надя Иванова.

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир благодаря вокальному таланту. Артистка каждый год устраивает длительные гастроли. Недавно она выступала в Израиле, Аргентине и Италии. Теперь декабрьские дни певица проводит во Франции, куда приехала со своей сестрой. 

Так как Анна любит выглядеть броско, с собой она берет множество нарядов. И этот раз не стал исключением. На прогулке по Парижу певица отметилась в черном пальто, которое она обыграла вязаной юбкой с узором, меховыми варежками белого цвета и шарфом. В тон юбки артистка выбрала сумку-шоппер. Наряд выделил звезду из толпы.

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Анна Нетребко. Фото:  соцсети звезды

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Хочу похвалить Анну за то, что в образе есть идея. Для меня это самое важное, когда мы видим, что вещи сочетаются не случайно, а что героиня хотела что-то хотела сказать этим образом. Здесь явно читается отсылка к эстетике 70-й годов к тематике бохо стилю. Это видно по юбке вязаной и такой же по фактуре сумке. 

Также мы видим удлиненный силуэт, теплые, домашние варежки и шарф на шее. Но в этом образе меня смущает сочетание цветов. Традиционный стиль бохо-шик отдаем отсыл к наивности, традициям сложно сочетается с черным цветом пальто.

Если бы вместо него была шуба из искусственного меха или овчинки, а также дубленка в светлом оттенке, то образ бы смотрелся более стильно и трендово. Стиль бохо-шик сейчас в тренде», – заявила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

Надя Иванова. Фото:  Teleprogramma.pro

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