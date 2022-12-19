«Бохо-шик сейчас в тренде»: Анна Нетребко в вязаной юбке с узором и меховых варежках отметилась в Париже

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«Хочу похвалить Анну за то, что в образе есть идея. Для меня это самое важное, когда мы видим, что вещи сочетаются не случайно, а что героиня хотела что-то хотела сказать этим образом. Здесь явно читается отсылка к эстетике 70-й годов к тематике бохо стилю. Это видно по юбке вязаной и такой же по фактуре сумке.

Также мы видим удлиненный силуэт, теплые, домашние варежки и шарф на шее. Но в этом образе меня смущает сочетание цветов. Традиционный стиль бохо-шик отдаем отсыл к наивности, традициям сложно сочетается с черным цветом пальто.

Если бы вместо него была шуба из искусственного меха или овчинки, а также дубленка в светлом оттенке, то образ бы смотрелся более стильно и трендово. Стиль бохо-шик сейчас в тренде», – заявила эксперт.