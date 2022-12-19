«Бохо-шик сейчас в тренде»: Анна Нетребко в вязаной юбке с узором и меховых варежках отметилась в Париже

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир благодаря вокальному таланту. Артистка каждый год устраивает длительные гастроли. Недавно она выступала в Израиле, Аргентине и Италии. Теперь декабрьские дни певица проводит во Франции, куда приехала со своей сестрой.
Так как Анна любит выглядеть броско, с собой она берет множество нарядов. И этот раз не стал исключением. На прогулке по Парижу певица отметилась в черном пальто, которое она обыграла вязаной юбкой с узором, меховыми варежками белого цвета и шарфом. В тон юбки артистка выбрала сумку-шоппер. Наряд выделил звезду из толпы.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Хочу похвалить Анну за то, что в образе есть идея. Для меня это самое важное, когда мы видим, что вещи сочетаются не случайно, а что героиня хотела что-то хотела сказать этим образом. Здесь явно читается отсылка к эстетике 70-й годов к тематике бохо стилю. Это видно по юбке вязаной и такой же по фактуре сумке.
Также мы видим удлиненный силуэт, теплые, домашние варежки и шарф на шее. Но в этом образе меня смущает сочетание цветов. Традиционный стиль бохо-шик отдаем отсыл к наивности, традициям сложно сочетается с черным цветом пальто.
Если бы вместо него была шуба из искусственного меха или овчинки, а также дубленка в светлом оттенке, то образ бы смотрелся более стильно и трендово. Стиль бохо-шик сейчас в тренде», – заявила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro