Марго Робби предстала на премьере в платье-шарфе

15 декабря в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялась звездная премьера нового голливудского фильма «Вавилон». Актеры проекта, в том числе Брэд Питт и Марго Робби вышли на красную ковровую дорожку.

Актриса надела на мероприятие черное дизайнерское платье, похожее на один сплошной шарф. Наряд открыл зрителям живот, спину и плечи блондинки, оставив самые пикантные места втайне от любопытных взглядов.

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