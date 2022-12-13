Облегающие голень сапоги – ошибка: Пугачева щегольнула в тредовах шортах из кожи, но прогадала с обувью

В 73 года Примадонна не боится экспериментировать с образами. Однако даже на курорте она редко изменяет черному цвету. На днях Галкин* заснял певицу с дочкой Лизой. Она щегольнула в кожаных шортах-бермудах у бассейна и блузке с открытыми плечами. Ее образ дополнили сапожки из кожи.

А вот ее девятилетняя наследница была в клетчатой юбке и гольфах с ботинками. Если Лизу многие осыпали комплиментами, то Пугачеву подвергли критике. Многие подписчики решили, что у нее наряд не по возрасту.

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