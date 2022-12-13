Облегающие голень сапоги – ошибка: Пугачева щегольнула в тредовах шортах из кожи, но прогадала с обувью

Алла Пугачева уже давно строит семью с Максимом Галкиным*. В этом году они внезапно уехала из России. Певица предпочла перебраться в Израиль, где теперь учатся и двойняшки: Лиза и Гарри. Юморист недавно вернулся с гастролей, поэтому проводит время с женой. Они часто вместе выходят в свет в Тель-Авиве.
В 73 года Примадонна не боится экспериментировать с образами. Однако даже на курорте она редко изменяет черному цвету. На днях Галкин* заснял певицу с дочкой Лизой. Она щегольнула в кожаных шортах-бермудах у бассейна и блузке с открытыми плечами. Ее образ дополнили сапожки из кожи.
А вот ее девятилетняя наследница была в клетчатой юбке и гольфах с ботинками. Если Лизу многие осыпали комплиментами, то Пугачеву подвергли критике. Многие подписчики решили, что у нее наряд не по возрасту.
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Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Алсу Арна.
«Кожаные шорты актуальны в этом сезоне! И в свободном прилегании они Алле Борисовне идут. Если говорить про сапоги, то тут дело в пропорциях и Алле Борисовне, как минимум, нужно было добавить свободы в голенище, то есть выбрать не такое экстраоблегание голени. Также она могла выбрать другую подошву, каблук и возможно обувь с декором.
В верхней части добавляют объема волосы. В принципе, у Аллы Борисовны верхний тип фигуры. Еще и блуза спущена на плечи, соответсвенно это самая широкая точка. И такое гиперувеличение верхней части на фоне узких сапог смотрится негармонично», – пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.