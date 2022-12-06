«Бедра смотрятся узкими»: 67-летняя Долина в пудровом платье в пол подчеркнула изъяны фигуры на публике

На этот раз Лариса Александровна приняла участие в шоу «Дуэты». Она появилась на сцене в пудровом платье в пол с кружевом. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Артистка дополнила лук каблуками. Она спела с Этери Бериашвили.

Наряд артистки с прозрачными рукавами и расшитый бисером позволил певице выгодно подчеркнуть достоинства. Публика тепло встретила звезду. Однако некоторые пользователи Сети заметили, что фигура Долиной не идеальна.

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