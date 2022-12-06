«Бедра смотрятся узкими»: 67-летняя Долина в пудровом платье в пол подчеркнула изъяны фигуры на публике

Лариса Долина уже давно прославилась на всю страну. Она является одной из лучших джазовых исполнительниц. В свои 67 лет певица не перестает выпускать новые песни и экспериментировать со стилем. Она постройнела и сразу обновила гардероб. Теперь артистка все чаще носит короткие платья и броские костюмы.
На этот раз Лариса Александровна приняла участие в шоу «Дуэты». Она появилась на сцене в пудровом платье в пол с кружевом. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Артистка дополнила лук каблуками. Она спела с Этери Бериашвили.
Наряд артистки с прозрачными рукавами и расшитый бисером позволил певице выгодно подчеркнуть достоинства. Публика тепло встретила звезду. Однако некоторые пользователи Сети заметили, что фигура Долиной не идеальна.
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Для сайта Teleprogramma.pro образ Долиной оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
«Подходит ли платье для такой фигуры? Я отвечу нет, потому что у Лариса Долиной прямой тип фигуры и данное платье подчеркнуло, что нет бедер. Это произошло из-за линии плеч, которая достаточно широкая, поэтому получилась на контрасте бедра смотрятся узкими.
Цвета нюдовый красивый и актуальный. Но по типу фигуры платье подобрано плохо», – высказалась эксперт.
Лариса Долина и Этери Бериашвили. Фото: кадр из шоу «Дуэты»
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro