Соблазнительная кинодива: Арзамасова в женственном платье с атласным декольте произвела фурор на премии

В последнее время Лиза играет в театре, снимается в «Ледниковом периоде» и воспитывает сына. Ей помогает мама, поэтому актриса накануне вырвалась из дома. Она посетила премию проекта СНОБ «Сделано в России».

Для такого случая жена Авербуха выбрала платье в клетку с акцентом на талии и атласным декольте. Она подчеркнула хрупкую фигуру. Прическа в ретро стиле завершила образ кинодивы. Арзамасова произвела фурор на красной дорожке.

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