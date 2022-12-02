Соблазнительная кинодива: Арзамасова в женственном платье с атласным декольте произвела фурор на премии

Лиза Арзамасова много лет снимается в кино. Она успела покорить публику своей ролью в «Папиных дочках». Однако в ее копилке есть и другие роли. Она даже снялась с Филиппом Киркоровым в фильме «Любовь в большом городе». Примечательно, что артистка повзрослела. Она стала женой Илью Авербуха и растит годовалого сына Льва.
В последнее время Лиза играет в театре, снимается в «Ледниковом периоде» и воспитывает сына. Ей помогает мама, поэтому актриса накануне вырвалась из дома. Она посетила премию проекта СНОБ «Сделано в России».
Для такого случая жена Авербуха выбрала платье в клетку с акцентом на талии и атласным декольте. Она подчеркнула хрупкую фигуру. Прическа в ретро стиле завершила образ кинодивы. Арзамасова произвела фурор на красной дорожке.
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Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Трендовое платье, которое превратилось в вечерний лук благодаря аксессуарам, обуви и причёске. Если надеть под низ водолазку, заменить туфли кедами, взять в руки рюкзак и повязать хвост, то перед нами будет образ в стиле спорт-шик.
Массивные ботинки, шоппер и блейзер, сделают образ кэжуальным. А общем платье очень удачное, так как нет ничего лучше хорошей базы», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro