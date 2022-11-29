В какой одежде надо встречать год Черного Водяного Кролика

Грядет год Черного Водяного Кролика, и специалисты уже дают советы — как правильно одеться в праздник, чтобы задобрить хозяина 2023 года.

Стилист Юлия Казакова заявила Teleprogramma.pro, что для новогодней ночи лучше выбрать одежду таких оттенков, как бежевый, черный, золотой и голубой.

«Актуальны платья с разрезами, вырезами различной геометрии, платья-сетки. Интересный вариант — сетки, декорированные кристаллами», — заявила она.

Также актуальны будут перья!

«Подберите топ и юбку с перьями или костюм, или платье, или корсет», — добавила стилист.

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