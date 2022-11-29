«Даже на корпоратив можно пойти»: Кети Топурия щегольнула в костюме с брюками палаццо самого трендового цвета сезона

В последнее время Кети часто гастролирует. Однако в Москву она приезжает, чтобы участвовать в жизни детей. И каждый раз певица появляется на публике в броских нарядах. На днях она щегольнула в костюме цвета сочной травы с брюками палаццо и жакетом оверсайз.

Топурия сопровождала дочку Оливию в школу, где малышке вручили личное досье гимназистки. Многие восхитились тем, как выглядит артистка.

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