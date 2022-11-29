«Даже на корпоратив можно пойти»: Кети Топурия щегольнула в костюме с брюками палаццо самого трендового цвета сезона

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась, когда попала в группу «А’Студио». Певица восхищает публику не только своим вокалом, но и чувством стиля. В 36 лет она является мамой двоих детей. При этом артистка держит себя в форме. На сцене она постоянно появляется в женственных нарядах.
В последнее время Кети часто гастролирует. Однако в Москву она приезжает, чтобы участвовать в жизни детей. И каждый раз певица появляется на публике в броских нарядах. На днях она щегольнула в костюме цвета сочной травы с брюками палаццо и жакетом оверсайз.
Топурия сопровождала дочку Оливию в школу, где малышке вручили личное досье гимназистки. Многие восхитились тем, как выглядит артистка.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Стильный костюм-двойка из брюк-палаццо и блейзера.Цвет красивый, сочный, очень идет Кети.
Она дополнила образ кроп-топом, но можно выбрать и другие варианты – водолазка, футболка, рубашка, майка.Обувь сюда подойдет практически любимая – туфли, ботинки, ботильоны, кроссовки, босоножки. Все зависит от ситуации и погодных условий.
Это очень классный базовый образ для разных случаев жизни. При правильных аксессуарах, обуви, причёске и макияже от будет гармонично смотреться и в будничной обстановке и в торжественной. Даже на новогодний корпоратив можно пойти в таком универсальном костюме», – высказался эксперт.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro