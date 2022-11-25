Бабетта и платье во французском стиле: Агата Муцениеце преобразилась для красной дорожки в кинодиву

Агата Муцениеце продолжает быть одинокой после развода с Павлом Прилучным. При этом ее карьера пошла в году. Она активно снимается в новых проектах. Также артистка растит двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Она поддерживает себя в форме и все чаще наряжается. Поклонники отмечают, что звезда похорошела.
Накануне Агата отправилась на премию журнала «ОК!». Она решила сделать ставку на женственность. На красной дорожке актриса появилась в черном лаконичном платье со стразами и лодочках. Наряд дополняли длинные перчатки. Муцениеце. сделали макияж со стрелками и высокую прическу – бабетту. Она не стала скрывать, что повторила культовый образ Одри Хепберн.
Весь вечер актриса ловила на себе восхищенные взгляды. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.
«Однозначно прочитывается исторический отсыл к образу Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» – черное платье, высокая прическа классическая бабетта. В таком образе актриса предстала в этом известном фильме, а платье создал французский модельер Юбер де Живанши.
Конечно, мы не можем говорить, что образ трендовый, это ретро стиль. Но худеньким, стройным, высоким девушкам он подойдет. Это неплохой образ для встречи Нового года и иных торжественных мероприятий», – отметила эксперт.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro