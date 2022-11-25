Бабетта и платье во французском стиле: Агата Муцениеце преобразилась для красной дорожки в кинодиву

Накануне Агата отправилась на премию журнала «ОК!». Она решила сделать ставку на женственность. На красной дорожке актриса появилась в черном лаконичном платье со стразами и лодочках. Наряд дополняли длинные перчатки. Муцениеце. сделали макияж со стрелками и высокую прическу – бабетту. Она не стала скрывать, что повторила культовый образ Одри Хепберн.

Весь вечер актриса ловила на себе восхищенные взгляды. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

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