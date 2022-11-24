Дизайнер Алессандро Микеле покинул модный дом Gucci

На днях появился слух, что из модного дома Gucci ушел дизайнер Алессандро Микеле, который работал в компании двадцать лет, шесть из них — на должности креативного директора.

И вот бренд Gucci и его материнская компания Kering официально подтвердили, что модельер покинул их. Президент и генеральный директор Gucci Марко Биццарри поблагодарил дизайнера за долголетнее сотрудничество, а также «за его видение, преданность и безусловную любовь к этому уникальному дому».

«Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более двадцати лет, в рамках компании, которой я без устали посвящал всю свою любовь и творческую страсть», — цитирует 49-летнего Микеле модное издание WWD. «В течение этого долгого периода Gucci был моим домом, моей приемной семьей. Этой большой семье, всем людям, которые заботились о ней и поддерживали ее, я выражаю свою самую искреннюю благодарность, самые большие и самые искренние объятия. Вместе с ними я желал, мечтал, представлял. Без них ничего из того, что я построил, было бы невозможно. Им мое самое искреннее пожелание: продолжайте культивировать свои мечты, тонкую и неосязаемую материю, ради которой стоит жить. Продолжайте питать себя поэтическими и инклюзивными образами, оставаясь верными своим ценностям. Всегда живите своими страстями, движимые ветром свободы».

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