«Выглядит просто ужасно»: Алсу в укороченном пуховике-дутике и джоггерах отметилась на прогулке

Примечательно, что Алсу обычно выбирает элегантные образы. На сцене она блистает в платьях. А в обычно жизни певица все чаще носит джинсы, пальто и жакеты. Но на днях она вышла на променад в толстовке и пуховике-дутике черного цвета. Наряд также дополняли джоггеры и грубые ботинки. Она скрыла свою фигуру. Поклонники удивились тому, как оделась звезда.

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Многие также восхитились ее спортивным аутфитом. Фанаты отмечают, что она выглядит моложе своих лет.