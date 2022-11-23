«Выглядит просто ужасно»: Алсу в укороченном пуховике-дутике и джоггерах отметилась на прогулке

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Она продолжает не только выпускать песни, но и сниматься для телевизионных проектов. В 39 лет певица может похвастаться точеной фигурой. Она следит за модой и все предстает в принтованных костюмах и монохромных образах с брюками палаццо.
Примечательно, что Алсу обычно выбирает элегантные образы. На сцене она блистает в платьях. А в обычно жизни певица все чаще носит джинсы, пальто и жакеты. Но на днях она вышла на променад в толстовке и пуховике-дутике черного цвета. Наряд также дополняли джоггеры и грубые ботинки. Она скрыла свою фигуру. Поклонники удивились тому, как оделась звезда.
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Многие также восхитились ее спортивным аутфитом. Фанаты отмечают, что она выглядит моложе своих лет.
Лук певицы оценил для сайта Teleprogramma.pro концептмейкер Александр Осипов.
«Образ Алсу не лишен трендовости, чего нельзя сказать о носибельности.Сочетать укороченную куртку с удлиненным худи – нелучшая идея. Именно поэтому Алсу не может позволить себе застегнуть куртку.
Толстовка будет торчать из-под нижнего края куртки, что выглядит просто ужасно. А бегать под снегом нараспашку хорошо для фотосессии, а не для жизни.
Если хотите носить трендовые укороченные курточки, выбирайте джинсы с высокой посадкой (джогеры с высокой посадкой - смотрятся до неприличия плохо, поэтому только джинсы) и комплектуйте с короткими худи. Иначе будет, как у Алсу», – высказался эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro