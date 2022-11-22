Как сэкономить на одежде: Лена Борщева поделилась с подписчиками гардеробным лайфхаком

Вечером 22 ноября известная комедиантка Елена Борщева рассказала своим поклонникам лайфхак по обновлению гардероба
«Скоро новогодние праздники, все задумываются об обновлении гардероба и думают, что купить, чтобы выглядеть ярко. Принято ведь встречать Новый год в чем-то новом. У меня для вас есть лайфхак, как сэкономить на одежде», — поделилась артистка в Telegram.
«Чтобы сэкономить на одежде, нужно обратиться к стилисту. Да. Я обратилась к стилисту Татьяне Черновой, она провела разбор моего гардероба. Много-много пакетов было отдано другим людям, на благотворительность в том числе. Остались только те вещи в хорошем состоянии, которые мне идут по цвету, которые мне подходят по размеру, а не то что «когда-нибудь я похудею». И уже из этих вещей она мне создала новые образы».
Борщева показала фотографии новых образов и отметила, что среди этих вещей новыми являются только зеленая рубашка и лавандовые брюки.
Новые образы Лены Борщевой. Фото: t.me/lenaborsheva
«Да, вы платите стилисту за услуги. Но! Он вам экономит кучу времени и денег, говорит, что и где купить, согласно вашему бюджету!» — подытожила Елена.
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