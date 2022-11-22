Как сэкономить на одежде: Лена Борщева поделилась с подписчиками гардеробным лайфхаком

Вечером 22 ноября известная комедиантка Елена Борщева рассказала своим поклонникам лайфхак по обновлению гардероба

«Скоро новогодние праздники, все задумываются об обновлении гардероба и думают, что купить, чтобы выглядеть ярко. Принято ведь встречать Новый год в чем-то новом. У меня для вас есть лайфхак, как сэкономить на одежде», — поделилась артистка в Telegram.

«Чтобы сэкономить на одежде, нужно обратиться к стилисту. Да. Я обратилась к стилисту Татьяне Черновой, она провела разбор моего гардероба. Много-много пакетов было отдано другим людям, на благотворительность в том числе. Остались только те вещи в хорошем состоянии, которые мне идут по цвету, которые мне подходят по размеру, а не то что «когда-нибудь я похудею». И уже из этих вещей она мне создала новые образы».