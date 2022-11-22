Как сэкономить на одежде: Лена Борщева поделилась с подписчиками гардеробным лайфхаком

Елена Борщева

Елена Борщева. Фото: Global Look Press

Артистка комедийного жанра получила новую коллекцию образов.

Вечером 22 ноября известная комедиантка Елена Борщева рассказала своим поклонникам лайфхак по обновлению гардероба

«Скоро новогодние праздники, все задумываются об обновлении гардероба и думают, что купить, чтобы выглядеть ярко. Принято ведь встречать Новый год в чем-то новом. У меня для вас есть лайфхак, как сэкономить на одежде», — поделилась артистка в Telegram.

«Чтобы сэкономить на одежде, нужно обратиться к стилисту. Да. Я обратилась к стилисту Татьяне Черновой, она провела разбор моего гардероба. Много-много пакетов было отдано другим людям, на благотворительность в том числе. Остались только те вещи в хорошем состоянии, которые мне идут по цвету, которые мне подходят по размеру, а не то что «когда-нибудь я похудею». И уже из этих вещей она мне создала новые образы».

Борщева показала фотографии новых образов и отметила, что среди этих вещей новыми являются только зеленая рубашка и лавандовые брюки.

Новые образы Лены Борщевой. Фото: t.me/lenaborsheva

«Да, вы платите стилисту за услуги. Но! Он вам экономит кучу времени и денег, говорит, что и где купить, согласно вашему бюджету!» — подытожила Елена.

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Добавим, что Teleprogramma.pro тоже активно делится советами стилистов. Смотрите наше видео «Как зимой носить шелковые вещи».

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