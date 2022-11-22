«Она и так тростиночка»: Кейт Миддлтон в струящемся платье в горох и актуальном пальто отметилась на публике

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская посетила Центр помощи беженцам. Она выбрала элегантный лук, который оценил модельер Наз Маер.

Кейт Миддлтон уже давно является частью британской королевской семьи. Многие считают ее примером утонченности и элегантности. Вместе с мужем принцем Уильямом она растит троих детей. При этом пара выполняет королевские обязанности. Даже к гардеробу Кэтрин обращено особенное внимание.

Этой осенью Миддлтон особенно часть выбирает монохромные наряды. На матче по рэгби она появилась в алом  пальто и юбке плиссе в тон. А вот на деловую встречу принцесса Уэльская отправилась в платье-лапше и пальто цвета хаки. 

А на днях Миддлтон посетила центр помощи беженцам в Англии. Она для такого случая облачилась в струящееся темно-синее платье в мелкий горох и кремовое пальто, которое особенно актуально в этом сезоне. Романтичный образ дополнили туфли-лодочки и клатч. Жена принца Уильяма попробовала угощения, которые ей приготовили, а также пообщалась с детьми.

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Многие восхитились тем, как выглядит Кэтрин. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Образы Кейт всегда выверены и с точки зрения стиля, и с точки зрения дресс-кода, и с точки зрения особенностей ее фигуры и цветотипа.

Встретить горячий тренд в гардеробе герцогини нереально, а вот подобрать качественную базу на основе ее образов проще простого.

В данном случае перед нами классическое пальто поверх прямого платья. Горох на платье по цвету совпадает с цветом ткани пальто. А само платье в тон с туфлями - темно-синее. С кожей и волосами Кейт темно-синий и верблюжий цвета не спорят.

Можно еще отметить визуальную коррекцию, но в случае с Кейт - это не столь важно. Ей не нужно ни прибавлять рост, ни уменьшать объемы. Она и так тростиночка.

Кстати туфли и сумочка от известного бренда фишка многих женщин, которые стремятся подчеркнуть статус с помощью аксессуаров», – высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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