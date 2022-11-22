«Она и так тростиночка»: Кейт Миддлтон в струящемся платье в горох и актуальном пальто отметилась на публике

Кейт Миддлтон уже давно является частью британской королевской семьи. Многие считают ее примером утонченности и элегантности. Вместе с мужем принцем Уильямом она растит троих детей. При этом пара выполняет королевские обязанности. Даже к гардеробу Кэтрин обращено особенное внимание.
Этой осенью Миддлтон особенно часть выбирает монохромные наряды. На матче по рэгби она появилась в алом пальто и юбке плиссе в тон. А вот на деловую встречу принцесса Уэльская отправилась в платье-лапше и пальто цвета хаки.
А на днях Миддлтон посетила центр помощи беженцам в Англии. Она для такого случая облачилась в струящееся темно-синее платье в мелкий горох и кремовое пальто, которое особенно актуально в этом сезоне. Романтичный образ дополнили туфли-лодочки и клатч. Жена принца Уильяма попробовала угощения, которые ей приготовили, а также пообщалась с детьми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Многие восхитились тем, как выглядит Кэтрин. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Образы Кейт всегда выверены и с точки зрения стиля, и с точки зрения дресс-кода, и с точки зрения особенностей ее фигуры и цветотипа.
Встретить горячий тренд в гардеробе герцогини нереально, а вот подобрать качественную базу на основе ее образов проще простого.
В данном случае перед нами классическое пальто поверх прямого платья. Горох на платье по цвету совпадает с цветом ткани пальто. А само платье в тон с туфлями - темно-синее. С кожей и волосами Кейт темно-синий и верблюжий цвета не спорят.
Можно еще отметить визуальную коррекцию, но в случае с Кейт - это не столь важно. Ей не нужно ни прибавлять рост, ни уменьшать объемы. Она и так тростиночка.
Кстати туфли и сумочка от известного бренда фишка многих женщин, которые стремятся подчеркнуть статус с помощью аксессуаров», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro