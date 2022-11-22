«Она и так тростиночка»: Кейт Миддлтон в струящемся платье в горох и актуальном пальто отметилась на публике

Многие восхитились тем, как выглядит Кэтрин. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Образы Кейт всегда выверены и с точки зрения стиля, и с точки зрения дресс-кода, и с точки зрения особенностей ее фигуры и цветотипа.

Встретить горячий тренд в гардеробе герцогини нереально, а вот подобрать качественную базу на основе ее образов проще простого.

В данном случае перед нами классическое пальто поверх прямого платья. Горох на платье по цвету совпадает с цветом ткани пальто. А само платье в тон с туфлями - темно-синее. С кожей и волосами Кейт темно-синий и верблюжий цвета не спорят.

Можно еще отметить визуальную коррекцию, но в случае с Кейт - это не столь важно. Ей не нужно ни прибавлять рост, ни уменьшать объемы. Она и так тростиночка.

Кстати туфли и сумочка от известного бренда фишка многих женщин, которые стремятся подчеркнуть статус с помощью аксессуаров», – высказался эксперт.