Использовала прием стилистов: Лариса Долина предстала на сцене в костюме цвета лайма с брюками, которые стройнят

Лариса Долина уже давно стала известной певицей. Она уже больше пяти лет преподает в вузе. Артистка не боится экспериментировать со стилем. На съемках телевизионных шоу и на концертах ее можно увидеть в мини-платьях, а также дерзких современных нарядах с акцентными деталями. Звезда не скрывает, что совершенно не стремится выглядеть, как бабушка.
На днях Лариса Александровна выступила на сцене во МГИКе, где преподает. Она щегольнула в костюме цвета лайма. Укороченные брюки позволили ей открыть изящные щиколотки. Удлиненный жакет был расстегнут, а босоножки в тон дополняли образ, делая его целостным. Долина сразила публику вокалом и своим аутфитом.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Ларисы Долиной, если его рассматривать в контексте сцены, то он базовый. Его можно носить и в повседневной жизни. Так как мы видим, что и все остальные люди на сцене облачены в повседневные наряды в базовых оттенках, то Лариса Долина смотрится акцентом.
Она заметна на сцене среди всех остальных. Повседневный крой костюма, но за счет укороченных брюках мы видим облегчение силуэта.
Особенно в размере 44–46+ этот прием используется для визуальной коррекции и облегчения образа. И да, укороченные рукава работают также. Зона запястья и щиколоток — это две зоны, открывая которые мы можем облегчить, визуально уменьшить объем», — высказалась эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.