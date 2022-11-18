Использовала прием стилистов: Лариса Долина предстала на сцене в костюме цвета лайма с брюками, которые стройнят

Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Ларисы Долиной, если его рассматривать в контексте сцены, то он базовый. Его можно носить и в повседневной жизни. Так как мы видим, что и все остальные люди на сцене облачены в повседневные наряды в базовых оттенках, то Лариса Долина смотрится акцентом.

Она заметна на сцене среди всех остальных. Повседневный крой костюма, но за счет укороченных брюках мы видим облегчение силуэта.

Особенно в размере 44–46+ этот прием используется для визуальной коррекции и облегчения образа. И да, укороченные рукава работают также. Зона запястья и щиколоток — это две зоны, открывая которые мы можем облегчить, визуально уменьшить объем», — высказалась эксперт.