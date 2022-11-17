Сидни Суини сверкнула «зеркальной» грудью на красной ковровой дорожке

Сидни Суини

Сидни Суини посетила премию «Человек года» журнала GQ. Фото: Global Look Press

Молодая актриса продолжает удивлять своими нарядами.

Вечером 16 ноября в Лондоне прошла церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards 2022. На ней присутствовали Джеймс Макэвой, Александра Даддарио, Джон Бойега, Эмма Д’Арси из «Дома дракона» и другие актеры.

Особенно выделилась на красной ковровой дорожке звезда «Эйфории» и «Белого лотоса», 25-летняя Сидни Суини. Она надела черное платье от премиум-бренда LaQuan Smith и украшения Lady Grey. Но на фото с мероприятия в глаза первым делом бросается ее бюстье, отражающее ковровую дорожку. Как вам такое?

Наряд Сидни Суини на GQ Men of the Year Awards 2022. Фото: Global Look Press

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Похоже, красотка-Сидни вовсю готовится к своему следующему фильму «Барбарелла», где она возьмет эстафету от Джейн Фонда в роли космической супергероини. У той как раз был похожий сверкающий топ.

Читайте также