Сидни Суини сверкнула «зеркальной» грудью на красной ковровой дорожке

Вечером 16 ноября в Лондоне прошла церемония вручения премии GQ Men of the Year Awards 2022. На ней присутствовали Джеймс Макэвой, Александра Даддарио, Джон Бойега, Эмма Д’Арси из «Дома дракона» и другие актеры.

Особенно выделилась на красной ковровой дорожке звезда «Эйфории» и «Белого лотоса», 25-летняя Сидни Суини. Она надела черное платье от премиум-бренда LaQuan Smith и украшения Lady Grey. Но на фото с мероприятия в глаза первым делом бросается ее бюстье, отражающее ковровую дорожку. Как вам такое?