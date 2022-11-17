В романтичном настроении: Пугачева щегольнула в израильском особняке в модных джинсах и рубашке с вышивкой

А 15 ноября Пугачева отметила годовщину отношений. Она поздравила мужа Максима Галкина* с их праздником. Юморист был на гастролях в Литве, но прислал ей букет, а также признался в любви.

На новом фото артистка позировала в кресле в израильском доме. Она предстала в джинсах скинни голубого цвета и рубашке в клетку с вышивкой. Певица подчеркнула стройные ноги. На ней также была светлая обувь. Алла Борисовна не стала делать яркий макияж, а волосам придала объема. Так она ходит дома.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».