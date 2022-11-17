В романтичном настроении: Пугачева щегольнула в израильском особняке в модных джинсах и рубашке с вышивкой

Алла Пугачева для миллионов поклонников остается любимой певицей. При этом уже несколько лет на сцене она не выступала. Артистка вышла на пенсию и все чаще посвящает время семье. Она растит двойняшек Лизу и Гарри. Ради них Примадонна поддерживает молодости и старается выглядеть стильно и современно.
Вот уже почти два месяца Алла Борисовна находится в Израиле с наследниками. Она часто выходит в свет. Ее видели на концерте Земфиры. А на днях она повеселилась во время выступления Зиверт. Каждый раз певица выбирает стильные наряды для таких случаев.
А 15 ноября Пугачева отметила годовщину отношений. Она поздравила мужа Максима Галкина* с их праздником. Юморист был на гастролях в Литве, но прислал ей букет, а также признался в любви.
На новом фото артистка позировала в кресле в израильском доме. Она предстала в джинсах скинни голубого цвета и рубашке в клетку с вышивкой. Певица подчеркнула стройные ноги. На ней также была светлая обувь. Алла Борисовна не стала делать яркий макияж, а волосам придала объема. Так она ходит дома.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила бютимэйкер-стилист Марина Корабель.
«Светлые джинсы с необработанным краем и рубашка в клетку в пастельных оттенках с вышивкой из цветов. Простой и лаконичный образ и для дома, и для выхода на прогулку, но больше в весенне-летний период из за пастельных оттенков и такого романтичного настроения», – высказалась эксперт.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Корабель – является бютимэйкер-стилистом, преподавателем парикмахерского искусства, стиля и макияжа. Она окончила Санкт- Петербургский государственный университет экономики и сервиса, где получила профессию – преподаватель парикмахерского искусства А также училась в Российском государственном социальном университете на коуч консультанта.
Марина проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression. В сфере индустрии красоты уже более 15 лет. Активная участница Fashion показов. Ее работы публикуются в глянцевых изданиях.
Марина Корабель. Фото: Teleprogramma.pro