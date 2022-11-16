Какие пять зимних вещей пора выбросить из гардероба

Специалист по этикету Антония Хайэм рассказала о мировых трендах на зиму 2022-2023 годов. При этом эксперт назвала пять вещей, которые уже вышли из моды, и лучше от них отказаться, чтобы не выглядеть нелепо в обществе.

В первую очередь, речь идет о вязаных джемперах с рождественскими принтами. По мнению Хайэм, они уже давно не в тренде, несмотря на красочность.

Также пора отказаться от длинных пуховиков и коротких курток из виниловой ткани. Вышли из моды массивные модели кроссовок и вязаные шарфы.

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