«Сногсшибательный лук»: Подольская в струящемся платье в пол с эффектом мерцания отметилась на публике

Не так давно Наталья ездила на шопинг в Минск. Она не скрывает, что ей нравятся яркие наряды. Этой осенью у певицы насыщенный график. Она зачастую предстает на съемках в костюмах и платьях с необычными деталями.

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На этот раз Подольская приехала на новогодние съемки. Она устроила дефиле в струящемся платье в пол с эффектом мерцания. Наряд изящно подчеркивал ее точную фигуру. Она дополнила лук металическим поясом и остроносыми туфлями в тон.