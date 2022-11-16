«Сногсшибательный лук»: Подольская в струящемся платье в пол с эффектом мерцания отметилась на публике

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет выступает на публике. Артистка не так давно отпраздновала 40-летие. Она может похвастаться стройной фигурой. Наталья следит за модой и любит наряжаться, чтобы порадовать мужа Владимира Преснякова. У них подрастают сыновья: Артемий и Иван.
Не так давно Наталья ездила на шопинг в Минск. Она не скрывает, что ей нравятся яркие наряды. Этой осенью у певицы насыщенный график. Она зачастую предстает на съемках в костюмах и платьях с необычными деталями.
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На этот раз Подольская приехала на новогодние съемки. Она устроила дефиле в струящемся платье в пол с эффектом мерцания. Наряд изящно подчеркивал ее точную фигуру. Она дополнила лук металическим поясом и остроносыми туфлями в тон.
Поклонники пришли в восторг от праздничного наряда. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Красивое струящееся платье идеально подходит Подольской и по фигуре, и по колористике, и по статусу поп-дивы. Образ получился соблазнительным, но без вульгарности. Дорогой, эффектный, сногсшибательный лук.
Самый главный плюс образа - это сверкающая ткань. Очень правильно, что она неброского цвета, так как в противном случае было бы всего слишком много. Обратите внимание на силуэт. Спокойный, ненавязчивый, но игривый за счет разреза на ноге и V-образного выреза на груди.
Следующий плюс – это ремень, который сделал акцент на талии. Замечательный выбор. Платье подойдет не только для съемок и выхода поп-звезды. Это неплохой вариант для новогодней вечеринки, выхода в свет на важное мероприятие, даже на выпускной», – высказался эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro