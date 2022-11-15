«А теперь все так делают»: Линси Лохан вспомнила свою провальную модную коллекцию 2009 года

В 2009 году актриса и певица Линдси Лохан стала креативным директором французского люксового бренда Ungaro и выпустила коллекцию одежды вместе с дизайнером Эстреллой Арчс. Тогда на подиуме были представлены ярко-розовые мини-платья, жакеты с блестками и стикини (элемент одежды, прикрывающий соски) в форме сердечек. Модные обозреватели назвали показ «разочаровывающим» и «безвкусным», после чего звезде пришлось покинуть компанию.
И вот, спустя более десяти лет, Линдси заявляет, что ее одежду раскритиковали совершенно несправедливо. Мол, сегодня многие ее идеи стали популярными.
«Это забавно… Я получила столько негативной реакции из-за того, что надела кисточки на соски девушек на подиуме, а теперь все так делают, или они вообще ничего не носят. И я такая: «Это несправедливо!» — посетовала 36-летняя Лохан в интервью британскому журналу Who What Wear.
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Она также добавила, что очень скучает по модной сцене. Но сегодня Линдси как дизайнер одежды мало кому интересна. Она участвует в телешоу и пытается вернуться в музыку.