«А теперь все так делают»: Линси Лохан вспомнила свою провальную модную коллекцию 2009 года

В 2009 году актриса и певица Линдси Лохан стала креативным директором французского люксового бренда Ungaro и выпустила коллекцию одежды вместе с дизайнером Эстреллой Арчс. Тогда на подиуме были представлены ярко-розовые мини-платья, жакеты с блестками и стикини (элемент одежды, прикрывающий соски) в форме сердечек. Модные обозреватели назвали показ «разочаровывающим» и «безвкусным», после чего звезде пришлось покинуть компанию.

И вот, спустя более десяти лет, Линдси заявляет, что ее одежду раскритиковали совершенно несправедливо. Мол, сегодня многие ее идеи стали популярными.

«Это забавно… Я получила столько негативной реакции из-за того, что надела кисточки на соски девушек на подиуме, а теперь все так делают, или они вообще ничего не носят. И я такая: «Это несправедливо!» — посетовала 36-летняя Лохан в интервью британскому журналу Who What Wear.

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