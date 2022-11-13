«Надела все, что нравится и пошла»: Анна Нетребко в клетчатом пальто и алом берет отметила на прогулке

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене. Она успела объездить много стран. Певица живет в Вене, но очень редко оказывается дома. В этом году она уже посещала Израиль, Италию, Германию и Испанию. На сцене артистка предстает в вечерних платьях, а в обычной жизни ее наряды всегда яркие и женственные.
В перерыве между гастролями Анна провела дома несколько дней. При этом она посещала интересные места. Певица уделила время сыну Тьяго. Она носила тренчи, а также отметилась в джинсах и лоферах на каблуке.
Накануне Нетребко отметилась в венском лесу. Она насладилась красотами природы. Однако поклонники не могла оторвать от нее глаз. Певица облачилась в клетчатое пальто с отстегивающимися рукавами с мехом. Наряд дополняли перчатки и алый берет с сумкой в тон. Она решила скрыть изъяны фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее броский аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Яркие драматически образы идут не менее ярким женщинам. Простую, бледную внешность они затмевают, в то время, как огненную натуру подчеркивают. Анна относится к женщинам, которым драма идет.
Но в целом образ получится тумач. Здесь и драма в цветовом решении, и немного французского стиля в берете и перчатках, шик в перьях, и даже английская клетка. Эклектика очень ценится, но здесь не смешение стилей, а надела все, что нравится и пошла выгуливать.
Очень странно, что на фоне вот этого всего внешность Нетребко не потерялась. Она действительно очень яркая, раз смогла выдержать даже такое. В общем-то выдержать смогла, но смотрится все очень неуместно», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro