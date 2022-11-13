«Надела все, что нравится и пошла»: Анна Нетребко в клетчатом пальто и алом берет отметила на прогулке

Для сайта Teleprogramma.pro ее броский аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Яркие драматически образы идут не менее ярким женщинам. Простую, бледную внешность они затмевают, в то время, как огненную натуру подчеркивают. Анна относится к женщинам, которым драма идет.

Но в целом образ получится тумач. Здесь и драма в цветовом решении, и немного французского стиля в берете и перчатках, шик в перьях, и даже английская клетка. Эклектика очень ценится, но здесь не смешение стилей, а надела все, что нравится и пошла выгуливать.

Очень странно, что на фоне вот этого всего внешность Нетребко не потерялась. Она действительно очень яркая, раз смогла выдержать даже такое. В общем-то выдержать смогла, но смотрится все очень неуместно», – высказался эксперт.