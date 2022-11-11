Раньше считалось дурным тоном: назван самый модный аксессуар, который носят с любой обувью

«Самые модные – капроновые или в сетку, которые сегодня носят так, как когда-то считалось дурным тоном, — чтобы было видно резинку. Также это могут быть и плотные, хлопковые, с лого – в таких ходит Белла Хадид.

Этот стилистический прием вернула в список трендов Миучча Прада в 2019-м, но своего апогея он достиг только сейчас. Тут сыграли роль возвращение стиля преппи и влияние азиатской культуры.

Как бы там ни было, гольфы сегодня носят с любой обувью: от лоферов до кроссовок и балеток, как на показе Miu Miu, а сочетают с платьями мини, юбками и шортами.

Но стоит помнить: подобный аксессуар зрительно «режет» ногу пополам, поэтому есть риск, что ноги будут визуально казаться короче», - отметила Надежда Стрелец.