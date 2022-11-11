Раньше считалось дурным тоном: назван самый модный аксессуар, который носят с любой обувью

Известный блогер и журналистка Надежда Стрелец, следящая за модой и трендами, в телеграм-канале сообщила, что сейчас трендовое сочетание туфли+носки выходит на новый уровень.
По наблюдениям Надежды Стрелец, сегодня в тренде капроновые гольфы. А носят их ровно так, как раньше считалось дурным тоном.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Самые модные – капроновые или в сетку, которые сегодня носят так, как когда-то считалось дурным тоном, — чтобы было видно резинку. Также это могут быть и плотные, хлопковые, с лого – в таких ходит Белла Хадид.
Этот стилистический прием вернула в список трендов Миучча Прада в 2019-м, но своего апогея он достиг только сейчас. Тут сыграли роль возвращение стиля преппи и влияние азиатской культуры.
Как бы там ни было, гольфы сегодня носят с любой обувью: от лоферов до кроссовок и балеток, как на показе Miu Miu, а сочетают с платьями мини, юбками и шортами.
Но стоит помнить: подобный аксессуар зрительно «режет» ногу пополам, поэтому есть риск, что ноги будут визуально казаться короче», - отметила Надежда Стрелец.
По материалам телеграм-канала «Стрелец-молодец».