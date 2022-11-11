«Плечи маленькие, как у воробушка»: Миддлтон предстала на публике в модном платье-лапше, но прогадала с пальто

На этот раз Кэтрин щегольнула на публике в пальто цвета хаки. Она дополнила его бархатными лодочками. Под ним оказалось платье-лапша, которое стало популярным еще в прошлом сезоне. И снова жена принца Уильяма продемонстрировала total look. Во время встречи она пообщалась с работниками центра и детьми.

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