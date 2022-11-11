«Плечи маленькие, как у воробушка»: Миддлтон предстала на публике в модном платье-лапше, но прогадала с пальто

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семье. Она успевает выполнять свои обязанности и растить троих детей. А после смерти королевы Елизавета II у нее с мужем принцем Уильямом прибавилось хлопот. Они получили новые титулы, так как теперь внук королевы может занять трон уже после своего отца Карла III.
Этой осенью Миддлтон особенно часто выбирает однотонные образы. Во всем алом она была на матче по регби. Также принцесса Уэльская выбирала кремовое пальто с трикотажным платьем в тон. А вот на днях супруги посетили Детский центр Colham Manor.
На этот раз Кэтрин щегольнула на публике в пальто цвета хаки. Она дополнила его бархатными лодочками. Под ним оказалось платье-лапша, которое стало популярным еще в прошлом сезоне. И снова жена принца Уильяма продемонстрировала total look. Во время встречи она пообщалась с работниками центра и детьми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Многие восхитились тем, как выглядела Миддлтон. Она взяла с собой сумочку Jimmy Choo за примерно 44 тысячи рублей и украсила лук своим любимым набором жемчужных сережек за за почти 40 тысяч рублей от дизайнера Кики Макдонаф. Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил стилист Руслан Громов.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
«С точки зрения цветовой гаммы – придраться не к чему, монохром всегда уместен и сразу образует некую концепцию в образе, что, конечно, немало важно при выборе наряда.
А вот с точки зрения пропорциональности, у меня есть вопросы к этому луку, поскольку крой данного пальто не совсем подходит Кейт, плечи маленькие, как у воробушка, поэтому обтягивать их и выставлять на первый план не очень хорошая идея. Если выбирать пальто, то лучше отдать предпочтение свободному прямому крою», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro