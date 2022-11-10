«В джинсовом настроении»: Ани Лорак и ее дочка щегольнули в остромодных куртках-рубашках из денима на отдыхе

Теперь Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) проводит время в Испании. Как оказалось, она уехала с дочкой. Если на сцене певица предстает в вечерних луках, но на прогулке она щегольнула в лосинах и куртке-рубашке оверсайз из денима. Кроссовки завершали ее аутфит.

В одном стиле с ней оделась подросшая София. Она была в куртке-рубашке оверсайз с принтом и джинсах с таким же узором. В руках у нее была сумка Bottega Veneta. Поклонники восхитились тем, как выглядят мама и дочка. Многие осыпали их комплиментами.

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