«В джинсовом настроении»: Ани Лорак и ее дочка щегольнули в остромодных куртках-рубашках из денима на отдыхе

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством наград и хитов. Певица в этом году брала паузу в карьере. Но недавно она не только посетила Москву, но и выпустила новый трек. Однако в ноябре артистка уехала в Испанию. Она призналась, что там чувствует себя как дома.
Теперь Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) проводит время в Испании. Как оказалось, она уехала с дочкой. Если на сцене певица предстает в вечерних луках, но на прогулке она щегольнула в лосинах и куртке-рубашке оверсайз из денима. Кроссовки завершали ее аутфит.
В одном стиле с ней оделась подросшая София. Она была в куртке-рубашке оверсайз с принтом и джинсах с таким же узором. В руках у нее была сумка Bottega Veneta. Поклонники восхитились тем, как выглядят мама и дочка. Многие осыпали их комплиментами.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
А аутфит звезды оценила для сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Алсу Арна.
«Деним вдохновил многих дизайнеров на составление коллекций 2023 года, поэтому мы будем его наблюдать еще ни один год. Будет такая его концентрация, в которой мы его не видели еще никогда, и в тех стилистических образах, которые тоже когда-то считали неуместными и невозможными.
Поэтому, как выглядит Ани Лорак со своей дочерью, это такой спокойный холст джинсовой интерпретации. На Ани Лорак скорее элегантный образ. Тем более, мама с дочерью обе в джинсовом настроении, то надо отдать каждому свою роль.
Так как дочка юна и у нее сейчас время экспериментов, то и смешение принтов, которое раньше казалось несочитаемым, и фактур, тут мы видим меховую сумку, белую футболку с принтом. Здесь время экспериментов, поэтому можно многое простить.
А вот Каролина взяла на себя роль проводника в мир моды для дочери. Она демонстрирует спокойный, всем привычный образ в стиле спорт-шик, но элегантный. Ключевое слово на комфорте, но элегантном. Дочка и мама стильно выглядят и уместно. Деним актуален, он на пике. Плюс каждая на своем месте», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.