«Выглядит более стильно»: Алсу в шелковом платье с разрезом и белом жакете сделала акцент на стройных ногах

На новом фото Алсу красовалась в черном шелковом платье в пол с разрезом. Она подчеркнула стройные ноги. На плечи певица накинула белоснежный жакет. Обувь без каблука завершала лук. Артистка была на прогулке с подругой Жанной Мартиросян, которая является женой Гарика Мартиросяна. Поклонники восхитились тем, как выглядит исполнительница хита «Зимний сон».

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