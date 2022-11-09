«Выглядит более стильно»: Алсу в шелковом платье с разрезом и белом жакете сделала акцент на стройных ногах

Алсу уже много лет строит карьеру. Она прославилась, когда была совсем юной. При этом ее хиты продолжают быть актуальными. Сама артистка стала женой бизнесмена Яна Абрамова и родила троих детей. При этом она может похвастаться стройной фигурой. Звезда также стала чаще пополнять гардероб современными луками.
На днях Алсу похвасталась монохромным нарядом. Она носит костюмы с юбками, а также ее можно увидеть в кожаных брюках и винтажном жакете. Но теперь певица приехала в Дубай. Она продемонстрировала элегантный вечерний лук.
На новом фото Алсу красовалась в черном шелковом платье в пол с разрезом. Она подчеркнула стройные ноги. На плечи певица накинула белоснежный жакет. Обувь без каблука завершала лук. Артистка была на прогулке с подругой Жанной Мартиросян, которая является женой Гарика Мартиросяна. Поклонники восхитились тем, как выглядит исполнительница хита «Зимний сон».
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Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
«Образ певицы хоть и простой, но красивый и лаконичный, нет перегрузки в деталях и цветах. Черный и белый, что может быть проще? Шелковое платье в бельевом стиле выгодно вытягивает и подчеркивает стройную фигуру за счет длины, создавая вертикаль цвета. Несмотря на черный, оно очень женственное, при движениях будет красиво струиться, а высокий разрез элегантно оголять стройную ножку.
Шлепки поддерживают тему: атласный материал, имитация банта, все очень деликатно и тонко. Пиджак Алсу не надела, а просто накинула на плечи, такой прием всегда выглядит более стильно и легко. Миниатюрные украшения и легкие волны волос добавляют образу нотку романтичности», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах
Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro