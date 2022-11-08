Женственность и дерзость: Настасья Самбурская поддержала тренд на актуальные цвета осени

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети 

Актриса опубликовала свежий снимок в своем микроблоге.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская показала, как сочетать два модных цвета в одном образе.

Знаменитость выбрала ярко-красный и глубокий оттенок зеленого. При помощи этих цветов Самбурская создала сочный образ.

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Настасья надела прямую юбку малахитового цвета. К ней артистка добавила трикотажный кардиган и подчеркнула талию при помощи мягкого пояса. Вязаное изделие травяного цвета актриса дополнила жемчужными бусами.

Самбурская надела алые казаки, а на плечо повесила сумочку в тон сапогам. Завершила образ актриса круглыми сережками с рубиновым камнем и темными очками в оправе «кошачий глаз».

 

Настасья Самбурская в новом образе. Фото: соцсети 

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