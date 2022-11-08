Женственность и дерзость: Настасья Самбурская поддержала тренд на актуальные цвета осени

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская показала, как сочетать два модных цвета в одном образе.

Знаменитость выбрала ярко-красный и глубокий оттенок зеленого. При помощи этих цветов Самбурская создала сочный образ.

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Настасья надела прямую юбку малахитового цвета. К ней артистка добавила трикотажный кардиган и подчеркнула талию при помощи мягкого пояса. Вязаное изделие травяного цвета актриса дополнила жемчужными бусами.