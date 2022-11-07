Бахрома и замша: Анна Заворотнюк поддержала тренд на стиль кантри на улицах Баку

Модель и блогер Анна Завортнюк опубликовала в соцсетях новую фотографию в модном образе. Знаменитость показала, как можно вписать кантри-вещи в повседневный лук.
Анна обожает составлять актуальные образы и рассказывать об этом своим поклонникам. Недавно Заворотнюк прошлась по старинным улочкам Баку и продемонстрировала аутфит в стиле кантри.
«Мои дорогие, я вновь хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Брожу по городу и не перестаю восхищаться его древней и современной красотой, приветливым нравом и гостеприимством», — написала Заворотнюк в личном микроблоге.
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Анна показала, в чем она гуляет по Баку. Модель остановила выбор на темно-синих брюках со стрелками и водолазке-тельняшке. К этому Заворотнюк добавила вещи стиля кантри: коричневый пиджак из вельвета, сумку с бахромой и ремень с золотой пряжкой.
Анна Заворотнюк в образе стиля кантри. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анна Заворотнюк покинула Россию и уехала в Азербайджан. Там знаменитость живет со своим возлюбленным.