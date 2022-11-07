Бахрома и замша: Анна Заворотнюк поддержала тренд на стиль кантри на улицах Баку

Модель и блогер Анна Завортнюк опубликовала в соцсетях новую фотографию в модном образе. Знаменитость показала, как можно вписать кантри-вещи в повседневный лук.

Анна обожает составлять актуальные образы и рассказывать об этом своим поклонникам. Недавно Заворотнюк прошлась по старинным улочкам Баку и продемонстрировала аутфит в стиле кантри.